Издательство «Украинский Медиа Дом», которое входит в «Украинский медиа холдинг» (UMH Group), уходит на двухнедельный карантин в связи с распространением коронавируса, сообщается на сайте UMH Group.

«Как и вся страна, ООО «Издательство Украинский Медиа Дом» уходит на двухнедельный карантин. Во-первых, чтобы сохранить здоровье своих сотрудников, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во-вторых — из-за невозможности организовать своевременную печать, доставку и продажу газет. Закрываются киоски по продаже прессы и магазины, где была раскладка газет и журналов», — говорится в сообщении.

Холдинг отмечает, что до конца объявленного карантина издание, печать и распространение печатных СМИ от издательства «Украинский Медиа Дом» будут приостановлены в соответствии с законом и распоряжением Киевской городской госадминистрации о противодействии возникновению и распространению коронавирусного заболевания.

ООО «Украинский Медиа Дом» издает следующие печатные издания: «КП в Украине», «Корреспондент», «ТелеНеделя», «Аргументы и Факты», «Теледом», «Гроши», «ОП!», «За рулем», «Футбол», «Неделька», Совершенно секретно», «Микроскоп», «Экспресс газета», «Телевизор», «Деньги», «Телескоп».

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