В Красную книгу внесут каспийского тюленя и плотоядную косатку, что станет первым обновлением списка редких животных с 1997 года, сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

«Минприроды подтвердило мне включение в красную книгу каспийского тюленя и плотоядной косатки. Это два вида, по поводу которых было больше всего споров, и на включении которых мы настаивали два года. Сейчас они приказ направляют в Минюст для регистрации. Это первое обновление Красной книги с 1997 года», — сказал Бурматов.

По его словам, замглавы Минприроды Светлана Радченко сообщила о поддержке этой позиции вице-премьером Викторией Абрамченко. Против включения новых видов ранее выступали Минсельхоз и Росрыболовство, напомнил глава комитета.

«Направляют сейчас приказ в Минюст на регистрацию, так как Красная книга оформляется приказом министерства. Они направляют в Минюст на регистрацию с этими двумя видами», — сказал Бурматов.

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