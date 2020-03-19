Президент России Владимир Путин ответил на вопрос, что ждет россиян в 2024 году в контексте президентских выборов и о своих планах. Отрывок из очередной серии интервью российского лидера ТАСС в рамках спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину» опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов в своем Telegram-канале.

«Вы с нами навсегда?» — спросил Путина журналист.

«Если вы захотите. Вы хотите этого? Вопрос, в каком качестве?» — отреагировал глава государства, добавив, что впереди еще много времени.

10 марта депутат Госдумы Валентина Терешкова предложила снять ограничения президентских сроков для действующего президента после принятия поправок к Конституции. Инициативу поддержали в нижней и верхней палатах парламента. Путин, выступая перед парламентариями, допустил свое участие в следующих выборах главы государства.

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