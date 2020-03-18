Транспортное сообщение между Крымом (здесь и далее — аннексированная Россией территория Украины — прим. Минвала) и Беларусью отсутствует из-за позиции президента Александра Лукашенко, заявил российский лидер Владимир Путин.

«Не ставьте президента Беларуси в сложное положение. Он хочет выстраивать отношения такие добрососедские с Украиной, думаю, в этом все дело, а не в экономической целесообразности или в отсутствии таковой для перевозчиков — в этом все дело», — цитирует Путина РИА Новости.

Ранее белорусская община Крыма направила Лукашенко письмо с просьбой открыть в регионе консульство, а также запустить поезд Минск — Симферополь и прямые авиарейсы.

В ответах «Белавиа» и Белорусской железной дороги говорится, что открыть авиа- и железнодорожное сообщение с Крымом экономически нецелесообразно.

Minval.az