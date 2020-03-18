Слова госсекретаря США Майкла Помпео об ответственности России за убийство десятков турецких военных в Сирии являются «откровенной ложью». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российском МИД.

О том, что слова Помпео — «лживая информация», также сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в МИД.

Как пишут агентства, Вашингтон пытается вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по Сирии. По словам собеседников, американские официальные лица продолжают широкомасштабную антироссийскую пропаганду даже во время пандемии коронавируса.

«Чтобы вбить клин в российско-турецкое взаимодействие по урегулированию ситуации в Сирии, американские государственные деятели скатываются до откровенной лжи», — цитирует ТАСС источник в дипведомстве.

Источник «РИА Новости» предположил, что Вашингтон ведет подобную информационную политику, так как «именно США активно разжигали конфликт в этой стране».

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