В Украине на время действия карантина из-за коронавируса приостановлен призыв на срочную военную службу. Об этом сообщает УНИАН.

Соответствующее распоряжение подписал командующий Сухопутными силами Вооруженных сил Украины Александр Сырский. Военные комиссариаты будут заниматься только работой с документами.

В стране до 3 апреля объявлен карантин. Закрыты учебные заведения, запрещены массовые мероприятия, прекращается авиасообщение. Киев закрыл пункты пропуска с самопровозглашенными республиками Донбасса, а также с Крымом.

Кроме того, на Украине приняли закон, направленный на борьбу с распространением коронавируса. Законом предусматривается уголовная ответственность за умышленное заражение коронавирусом, вводятся штрафы для граждан и госслужащих за несоблюдение правил карантина.

Minval.az