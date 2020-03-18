Россия предложила Беларуси создать 12 наднациональных органов, в том числе единую налоговую, таможенный орган, суд Союзного государства и др. Об этом сообщает газета РБК со ссылкой на источники.

Как отмечается, также Москва порекомендовала создать общих регуляторов по направлениям: в области транспорта, промышленности, сельского хозяйства, связи, регулятора объединенных рынков газа, нефти и электроэнергии.

Примечательно, что о создании единых органов упоминается в 31-й «дорожной карте» по интеграции двух государств.

В документе также говорится о разработке «дорожных карт», имеющих отношение к совместной стратегии РФ и Беларуси в сфере обороны, создании общих банков данных правоохранительных органов, унификации законодательства, регулирующего деятельность правоохранительных структур и спецслужб.

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