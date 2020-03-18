Председатель правительства России Михаил Мишустин поручил Минобороны, Минпросвещения и ФСИН привлечь солдат, студентов и заключенных к производству средств индивидуальной защиты, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на соответствующий документ, датированный 15 марта.

По данным издания, поручения направлены на профилактику коронавируса. Из документа следует, что Минюст и ФСИН должны обеспечить условия, чтобы осужденные шили медицинские маски ежедневно. Помимо них, в категорию средств индивидуальной защиты (СИЗ) входят халаты и лекарства.

Минпромторгу поручено организовать доставку СИЗ потребителям с привлечением возможностей «Почты России» и интернет-торговли.

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