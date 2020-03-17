В Москве на 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, говорится в сообщении пресс-службы партии.

Лимонов скончался в больнице. Ему было 77 лет.

По данным РЕН ТВ, в медучреждение он попал 15 марта. У писателя резко ухудшилось состояние в его столичной квартире. Он не смог самостоятельно обратиться к врачам и позвонил своим родственникам. Те вызвали публицисту «скорую». Врачи боролись за его жизнь в течение двух суток, однако так и не смогли его спасти.

Он является автором таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время» и «Дневники неудачника».

В 2009 году Лимонов собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента РФ-2012. Однако ЦИК отказал ему в регистрации.

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