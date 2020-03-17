В Москве на 78-м году жизни скончался писатель, политик, лидер партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов, говорится в сообщении пресс-службы партии.
Лимонов скончался в больнице. Ему было 77 лет.
По данным РЕН ТВ, в медучреждение он попал 15 марта. У писателя резко ухудшилось состояние в его столичной квартире. Он не смог самостоятельно обратиться к врачам и позвонил своим родственникам. Те вызвали публицисту «скорую». Врачи боролись за его жизнь в течение двух суток, однако так и не смогли его спасти.