Он является автором таких романов, как «Это я — Эдичка», «История его слуги» и «Иностранец в смутное время» и «Дневники неудачника».

В 2009 году Лимонов собирался стать единым кандидатом от оппозиции на выборах президента РФ-2012. Однако ЦИК отказал ему в регистрации.