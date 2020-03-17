По ее данным, на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения SARS CoV-2, причем 10 граждан заразились уже в стране.
Дата: 2020/03/17 17:29
Раздел: Бывший СССР
Просмотров:
45
Новости друзей
Новости друзей
Другие новости раздела
Путин обратился к нации из-за коронавируса
Президент России Владимир Путин обратился к нации из-за распространения коронавируса, сообщает РИА Новости.
Объяснен ажиотаж вокруг туалетной бумаги во время пандемии коронавируса
Из-за стресса и страха перед неизвестным люди нуждаются в чем-то интимном, спокойном и уверенном.
В Украине из-за коронавируса закрывается метро
В Украине метрополитен закрывается до 3 апреля из-за вспышки коронавируса, пишет издание Униан.
Кремль ответил на критику Лукашенко из-за закрытия границы
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на претензии президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с мерами, которые
Казахстан вводит карантин в Нур-Султане и Алма-Ате из-за коронавируса
Из-за пандемии коронавируса в столице Казахстана Нур-Султане и крупнейшем городе Алма-Ате с 19 марта будет введен режим
«Повар Путина» сообщил об иске к США на $50 миллиардов
Директор компании »Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска против США за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов.
Нацбанк Казахстана отпустил тенге в свободное плавание из-за падения цен на нефть
Казахстанский тенге продолжает падать.
Голосование за войну
Первая речь Уинстона Черчилля на посту премьер-министра в 1940 году до сих пор считается одним из образцов
Зеленский порекомендовал украинцам улучшать демографию во время карантина
Президент Украины Владимир Зеленский посоветовал соотечественникам бороться с демографическим кризисом в стране во время карантина, который был введен на