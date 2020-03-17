Число заразившихся коронавирусом в России превысило 100. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По ее данным, на сегодняшний день выявлено 114 случаев заражения SARS CoV-2, причем 10 граждан заразились уже в стране.

Minval.az