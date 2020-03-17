Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на претензии президента Беларуси Александра Лукашенко в связи с мерами, которые Москва приняла для воспрепятствования распространения коронавируса, в частности закрытие границы с республикой, сообщает ТАСС.

«Мы понимаем эмоциональный настрой, но считаем критику несправедливой», — отметил Песков.

16 марта Москва решила закрыть границу с Беларусью из-за распространения коронавируса. В правительстве отметили, что решение было принято из-за невыполнения беларусской стороной рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) относительно перекрытия государственных границ.

Лукашенко в свою очередь заявил, что это решение его озадачило. По его словам, в республике относительно спокойная обстановка, в отличие от России. Он также заверил, что в Беларуси принимаются адекватные меры в связи с вирусом.

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