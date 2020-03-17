Директор компании «Конкорд» Евгений Пригожин сообщил о подготовке иска против США за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов.

Согласно сообщению, опубликованному пресс-службой компании в соцсети «ВКонтакте», в течение двух лет «Конкорд» незаконно обвинялся во вмешательстве в выборы президента США 2016 года.

По ее данным, правительство США делало все возможное, чтобы обвинить «Конкорд» в нарушении законодательства США. В том числе отказывалось предоставлять доказательства, фальсифицировало показания свидетелей и предпринимало всевозможные действия для недопущения справедливого судебного разбирательства, пытаясь убедить мировое сообщество и американских граждан, что во внутренних проблемах США виновен «Конкорд» и Россия, пишет компания.

«Считаю, что на этом судебное разбирательство между «Конкордом» и правительством США не закончено. В настоящий момент готовится иск «Конкорд против США» за незаконное преследование и санкции на сумму 50 миллиардов долларов», — говорится в сообщении.

Minval.az