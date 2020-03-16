Правительство России приняло решение ограничить въезд иностранцев на территорию страны из-за распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте кабмина.

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.

Исключения предусмотрены для членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, водителей транспорта международного сообщения, экипажей кораблей, самолетов и поездов. Кроме того, въехать на территорию России смогут обладатели частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, и транзитные пассажиры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин проинформировал глав правительств зарубежных стран о принятый мерах в ходе телефонных переговоров.

Отметим, ранее сообщалось, что состоялся разговор между премьер-министрами России и Азербайджана и было решено ограничить поездки между странами.

Minval.az