По всему миру зарегистрировано около 6000 смертей из-за коронавируса, свыше 150 тысяч человек заражены. Во многих странах Европы закрывают целые города, приостанавливают авиасообщение с соседними странами и не допускают пропуск иностранцев в целях предотвращения стремительного распространения инфекции. Власти граничащих с Туркменистаном Казахстана, Узбекистана заявили о случаях заражения COVID-19. На фоне глобальной пандемии коронавируса власти Туркменистане официально тему коронавируса обсуждают крайне редко. На одном из таких обсуждений президент страны рекомендовал в качестве средства от коронавируса окуривание сушеной травой могильником.

​Вслед за рекомендацией президента в госучреждениях и школах Туркменистана началась кампания по массовому окуриванию помещений гармалой или могильником (на туркменском юзарлик). Об этом сообщают корреспонденты Азатлыка в Ашхабаде.

«Тотально во всех учреждениях «делают юзарлик». Ходят и окуривают каждый день. Утром, днем или вечером, дважды в день», сообщил 16 марта корреспондент Азатлыка в Ашхабаде.

13 марта президент Туркменистана заявил, что по его мнению, гармала, растение еще известное, как могильник, является эффективным средством от «многих недугов».

«На протяжении тысячелетий наши предки сформировали доказавшие свою эффективность национальные методы противостояния пагубным привычкам и профилактики различных инфекционных заболеваний», заявил 13 марта Гурбангулы Бердымухамедов на заседании, посвященному государственному развитию.

Как сообщали корреспонденты Азатлыка, власти систематически рекомендуют населению сушенные цветки могильника вместо лекарств от различных заболеваний. В течение последних месяцев могильником окуривают госучреждения, в том числе школы и медицинские учреждения в качестве превентивной меры против смертельного вируса COVID-19.

Очередное продвижение туркменским президентом научно недоказанной гипотезы о лечебных свойствах могильника, совпало с объявлением пандемии коронавируса COVID-19, который на момент написания материала охватил 149 стран мира.

Власти сопредельных с Туркменистаном Афганистана, Ирана, Казахстана, Узбекистана и Азербайджана заявили о случаях заражения COVID-19. Количество заболеваний в этих странах продолжает расти.

Власти Туркменистана официально не подтвердили выявления больных COVID-19 в стране, но источники Радио Азатлык, ​3 марта сообщили о выявлении заболевания по меньшей мере у двух людей, содержащихся в инфекционной больнице в Ашхабаде.

На сегодняшний день основные меры против распространения коронавируса, предпринятых властями Туркменистана, направлены на изоляцию страны от внешнего мира. Закрыты границы с соседними странами, отменены почти все международные рейсы, прибывающие в страну авиапассажиры подвергаются проверке, некоторые попадают в карантин.

Все эти меры осуществляются на фоне информационного вакуума. Власти страны происходящее в связи с коронавирусом не комментируют, государственные СМИ не освещают.

Вместе с тем, по сообщениям корреспондентов Азатлыка, в стране организованы зоны карантина, численность содержащихся там людей растет. Осуществляется контроль на транспорте, в том числе аэропортах и железнодорожных вокзалах, пассажирам измеряют температуру.

В столице осуществляется санитарная обработка общественного транспорта, к работам привлечены сотрудники городских коммунальных служб, также санэпидемстанций.

По сообщениям корреспондентов и источников Азатлыка, в настоящее время власти Туркменистана рассматривают возможность приостановки авиасообщения между велаятами, отмены внутренних рейсов.

12 марта корреспондент Азатлыка, сообщал о возможном ограничений в передвижении между регионами, отметив что чиновники ждут решение по итогам совещания с участием президента.

Обсуждалась ли тема ограничения передвижения между регионами на заседании 13 марта в публикациях государственные СМИ Туркменистана не уточнялось.

В начале марта корреспонденты Азатлыка в столице сообщали о том, что на фоне борьбы с коронавирусом в Ашхабаде отменяют свадьбы и другие массовые мероприятия, закрывают объекты досуга и спорта, в том числе городские бассейны.

Как сообщил 15 марта корреспондент Азатлыка, в настоящее время в столице продолжают праздновать свадьбы.

По словам другого корреспондента Азатлыка в Ашхабаде, в столичных школах уборка помещений осуществляется в обычном режиме.

По его словам, в частности в учебных и дошкольных учреждениях 10 и 11 микрорайонов, дополнительных мер по обработке не осуществляется.

«Никаких дополнительных обработок нет, в школах и садах в лучшем случае раз в неделю обрабатывают хлоркой в обычном режиме», сообщил корреспондент Азатлыка.

Ранее корреспонденты Азатлыка сообщали об информировании населения Туркменистан об опасности коронавируса, в частности посредством раздачи буклетов.

Minval.az