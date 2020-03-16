Полузащитник римского футбольного клуба «Рома» Джастин Клюйверт рассказал, как он проводит свой карантин из-за пандемии коронавируса.

«Я нахожусь дома в Риме уже несколько дней. Я больше не могу. Клуб не разрешает мне выходить из дома, так что я немного тренируюсь для себя здесь. Кроме того, я общаюсь здесь со своей племянницей, она счастлива. Такие нормальные вещи, как поход к парикмахеру, больше невозможны. Я не стригся уже три недели, у меня растёт огромная борода. Хотя волосы совсем ещё детские», — приводит слова Клюйверта RT со ссылкой на De Telegraaf.

Minval.az