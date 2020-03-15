Болельщики «Зенита» (Санкт-Петербург) перед матчем с «Уралом» в рамках 22-го тура РПЛ отреагировали на коронавирус, из-за которого могут приостановить проведение чемпионата России, а также посоветовали проводить матчи без зрителей, пишет издание Sport24.

Перед началом встречи фанаты питерского клуба вывесили баннер с переделанным словами из песни группы «Сплин»: «Мы все больны футболом и за «Зенит» умрем». Также болельщики исполнили песню со словами: «Мы все умрем».

Мы все умрём!

Мы все умрём!

Му все умрём, мы все умрём!

😂😂😂 pic.twitter.com/cYzNoN6KAc — Vladimir Kolos (@kolos_vladimir) March 14, 2020

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