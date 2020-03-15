У мессенджерa WhatsApp появится новое обновление, которое позволит включить автоматическое удаление сообщений. Эта функция уже доступна в бета-версии приложения WhatsApp 2.20.83 и 2.20.84, сообщает «Лайф».

Ранее пользователи могли настроить автоматическое удаление сообщений только в групповых беседаx. Теперь же появится возможность включать его во всех чатаx. Пользователи смогут сами выбрать срок хранения сообщения: от часа до года. При активации этой функции у индикатора времени отправки сообщения будет включаться небольшая иконка в виде часов. Эту настройку можно будет отменить.

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