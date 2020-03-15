УЕФА рассматривает все возможные варианты проведения чемпионата.

Евро-2020 могут перенести на декабрь. Ранее ISPORT допускал возможность проведения чемпионата Европы в декабре этого года, а теперь такой вариант озвучил и The Telegraph.

По информации источника УЕФА будет рассматривать такую возможность. В таком случае клубы, чемпионаты которых приостановили из-за коронавируса, смогут доиграть сезон летом.

В любом случае, все возможные варианты проведения Евро-2020 УЕФА рассмотрит 17 марта.

Отметим, что чемпионат Европы-2020 запланирован с 12 июня по 12 июля.

Minval.az