14 марта на Центральном командном пункте под руководством Министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание с заместителями министра обороны, командующими видами войск, начальниками главных управлений, управлений и служб министерства, командирами воинских объединений. К совещанию посредством видеосвязи также были привлечены командиры и другие должностные лица соединений, дислоцированных в прифронтовой зоне.

Министр обороны, еще раз напомнив участникам совещания выступление президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Ильхама Алиева на первом заседании Милли Меджлиса шестого созыва, довел до внимания ряд поручений в связи с продолжением реформ, проводимых в Азербайджанской Армии под руководством главы государства и решением предстоящих задач, передает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

На совещании генерал-полковник З.Гасанов особо отметил важность воспитания личного состава в боевом духе, на основе бесценной преданности Родине, государству и Верховному Главнокомандующему, национально-нравственных ценностей, патриотизма и привязанности к национальным корням, а также укрепления воинской дисциплины.

Генерал-полковник З.Гасанов, анализируя оперативную обстановку на линии фронта, приказал командно-начальствующему составу применить необходимые силы и средства с целью немедленного пресечения вероятных провокаций противника, обеспечить безопасность личного состава, уделить особое внимание качеству мероприятий боевой подготовки, проводимых в воинских частях, в частности в передовых подразделениях для повышения уровня интенсивной боевой подготовки, принять соответствующие меры по повышению бдительности военнослужащих, заступающих на боевые дежурства, а также расширить возможности материально-технического обеспечения подразделений.

Говоря об итогах широкомасштабных командно-штабных учений, проведенных в Азербайджанской Армии в начале текущего месяца, Министр обороны отметил важность применения в мероприятиях боевой подготовки самых современных методов управления. Министр подчеркнул, что изучение боевого опыта Вооруженных Сил Турции и внесение его в план подготовки нашей армии, проведение взаимного обмена опытом в рамках двустороннего военного сотрудничества, а также закупка современного вооружения, военной техники и оборудования турецкого производства будут и впредь продолжены.

Министр обороны поинтересовался процессом перевода вооружения, военной и специальной техники на летний режим эксплуатации во всех воинских частях и подразделениях, готовностью военных объектов, в том числе состоянием полосы обороны и инженерных сооружений после завершения зимнего периода, дал соответствующие указания.

Касаясь превентивных мерах, проводимых в нашей стране с целью предупреждения вероятности заражения сезонными инфекционными заболеваниями и инфекцией коронавируса, Министр обороны потребовал усилить соответствующие медицинские и санитарно-эпидемиологические мероприятия в воинских частях.

Министр еще раз дал указания в связи с продолжением в усиленном режиме дезинфицирующих работ в воинских частях и учреждениях, периодическим просвещением личного состава, а также уделением повышенного внимания соблюдению правил личной гигиены, в том числе ограничением проведения массовых мероприятий и временным приостановлением встреч с родителями.

В завершение совещания Министр обороны дал руководящему составу ряд поручений в связи со служебной и боевой деятельностью.

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