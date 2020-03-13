В Украине зафиксировали первый случай смерти от коронавируса — умерла 71-летняя жительница Житомирской области, сообщает телеканал «Громадське» со ссылкой на Минздрав.

«71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта было госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19, сегодня умерла. МОЗ Украины выражает соболезнования родным », — говорится в сообщении.

Под наблюдением врачей находятся близкие родственники, с которыми летняя женщина проживала, и люди, с которыми она контактировала. В Минздраве отметили, что женщина находилась в группе риска.

Украина с 16 марта введет запрет на въезд иностранцев, он будет действовать две недели.

Minval.az