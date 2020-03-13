Кабинет министров принял постановление о проведении онлайн-заседаний правительства. Решениебыло принято с последующей доработкой, передает Укринформ.

«Министерство цифровой трансформации Украины подает на рассмотрение Кабинету министров проект постановления о внесении изменения в 14 параграф регламента Кабинета минстров Украины. Целью принятия акта является повышение эффективности деятельности Кабинета министров путем предусмотрения возможности проведения онлайн-заседания правительства», — отметил на заседании вице-премьер, министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Он подчеркнул, что предлагается разрешить главе правительства принимать решение о проведении онлайн-заседания Кабмина или об онлайн-участии в нем членов правительства.

Minval.az