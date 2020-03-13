Глава Чечни Рамзан Кадыров посоветовал на фоне ситуации с коронавирусом не посещать массовые мероприятия и отказаться от зарубежных поездок, а мусульманам — молиться и следить за здоровьем.

«В первую очередь хочу призвать воздерживаться от участия в ничем не оправданных массовых мероприятиях, не посещать самим и не водить детей в места скопления людей, категорически отказаться от зарубежных поездок… Мусульманам предписано в день пять раз молиться, строго следить за своим здоровьем, особенно трепетно относиться к вопросам соблюдения норм гигиены, чистоты, порядка», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Minval.az