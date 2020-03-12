По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 64% россиян готовы проголосовать за предложенные изменения в конституцию. Таким образом, с момента прошлого опроса (6 марта) эта доля респондентов увеличилась на 22 п.п.

Согласно опросу, подавляющее большинство россиян (87%) информированы о предстоящем голосовании по поправкам в конституцию. Доля таких респондентов тоже растёт (на 3 п.п. по сравнению с 6 марта). При этом каждый второй знает точную дату, то есть сумел ответить, что голосование состоится 22 апреля.

Высока доля россиян, которые слышали о предложении Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков для действующего главы государства Владимира Путина. 73% респондентов об этом осведомлены.

— Планирует принять участие в голосовании 69% россиян, при этом 45% выражают крайнюю степень уверенности в этом. С 6 марта количество декларирующих участие в голосовании увеличилось на 3 п.п. Также каждый пятый пока не определился с окончательным решением (17%), — говорится в материалах ВЦИОМа.

«Лайф» напоминает, что ранее Госдума приняла законопроект о поправках в конституцию в окончательном чтении. Документом закрепляется приоритет основного закона перед международными договорами в российском правовом пространстве, а также прописывается ряд социальных гарантий, закрепляется понятие брака как союза между мужчиной и женщиной, а дети провозглашаются важнейшим приоритетом государственной политики России.

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