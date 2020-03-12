Участие президента России Владимира Путина в выборах в 2024 году будет зависеть от ряда факторов, в том числе от ситуации в мировой экономике, последствий коронавируса и конфликтов. Условия участия действующего лидера в следующей кампании назвал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Норма об ограничении количества сроков остается в Конституции, она не исчезает, и вот это изъятие для действующего президента оно носит разовый характер», — сказал Песков, добавив, что ситуация в мире сегодня «чрезвычайно турбулентна».

Он подчеркнул, что глава государства Владимир Путин пока не упоминал о возможности своего участия выборах в 2024 году.

11 марта Совет Федерации одобрил президентский закон об изменении Конституции России, в том числе включающий поправку депутата Валентины Терешковой о президентских сроках, которая позволяет действующему президенту участвовать в следующих выборах. До этого закон был принят Госдумой. В настоящий момент его рассматривают в регионах.

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