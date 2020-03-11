Новый министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что целью реформирования военной сферы должно стать максимальное обеспечение возможностей Вооруженных силах Украины взаимодействовать с силами НАТО.

«Насущной необходимостью реформирования военной сферы является и продолжение работы по внедрению в Вооруженных силах Украины стандартов НАТО», — сказал Таран, выступая перед подчиненными.

«Вместо амбициозной, но недосягаемой в ближайшее время цели — полной адаптации ВСУ к стандартам НАТО, у нас должна быть вполне досягаемая цель — максимальное обеспечение возможности ВСУ взаимодействовать с силами альянса», — цитирует «Интерфакс» министра.

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