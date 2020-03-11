Правительство Украины ввело по всей стране ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

В детских садах, школах и вузах вводится трехнедельный карантин. Запрещены массовые мероприятия более чем с 200 участниками. С разрешения международных организаций спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Государство выделит 100 миллионов гривен на закупку масок и других средств индивидуальной защиты для государственных служащих.

Решено закупить инфракрасное оборудование для проведения бесконтактного скрининга здоровья пассажиров в международном аэропорту Борисполь.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что с 12 марта в городе начинает действовать план противоэпидемических мероприятий. Помимо того, что власти переводят школьников на дистанционное обучение, они закрывают развлекательные центры и развлекательные зоны в ТЦ. Ограничение на проведение массовых мероприятий коснется концертов, конференций и киносеансов. Общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме.

На 11 марта в мире зафиксировано более 121,2 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них почти 40,5 тысяч — за пределами Китая. В Украине известен только один случай — вирус нашли у мужчины, вернувшегося из Италии в Черновцы. В России обнаружено 20 зараженных.

Minval.az