В Армении объявили сбор средств для организации митингов против проводимой со стороны премьер-министра Никол Пашиняна внешней и внутренней политики.

Об этом говорится в заявлении, распространенном партией «Армянские орлы – Единая Армения», передает портал «News.am».

В распространенном заявлении, авторы подчеркнули, что в результате антинациональной, чуждой и разрушительной внутренней и внешней политики, проводимой Николом Пашиняном, под угрозой находятся существование армянской государственности, национальный интерес в карабахском вопросе, уровень работоспособности системы государственного управления, основы бесперебойной и законной деятельности правовой системы.

«Партия «Армянские орлы – Единая Армения» 20 февраля 2020 года представила занимающему должность премьер-министра республики Николу Пашиняну и Правительству страны 10 требований, которые напрямую исходят из необходимости политической, экономической, социальной и национальной безопасности Армении и преследуют цель по переходу от популистской, лживой политики Никола, создав национальное государство и реальную демократию. С учетом важности вышеуказанных 10 требований и необходимости информирования населения Армении с 19 марта 2020 года планируются встречи руководящего состава, членов президиума партии с жителями общин Армении. А со 2 апреля текущего года на Площади Свободы города Еревана будут митинги, для организации которых партия «Армянские орлы – Единая Армения» объявляет сбор средств», — говорится в заявлении.

Minval.az