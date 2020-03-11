Традиционный брифинг официального представителя МИД РФ Марии Захаровой пройдет в четверг без присутствия журналистов в формате телеконференции в связи с мерами по профилактике распространения коронавируса, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«12 марта, в 15.00 состоится брифинг официального представителя МИД России Марии Захаровой по текущим вопросам внешней политики. В связи с предпринимаемыми мерами по профилактике распространения коронавирусной инфекции и с учетом рекомендаций ВОЗ о переводе мероприятий в формат телеконференций официальный представитель МИД ответит в эфире на вопросы представителей СМИ, направленные в колл-центр», — говорится в сообщении МИД РФ.

В ведомстве добавили, что прошедшие аккредитацию журналисты получат подробные разъяснения по техническим аспектам направления вопросов.

Minval.az