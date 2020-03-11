Госдума на заседании в среду приняла в третьем — заключительном — чтении законопроект о поправке к Конституции, который предусматривает не более двух президентских сроков, однако действующий глава государства после вступления поправки в силу сможет баллотироваться на пост президента вновь, передает ТАСС.

Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.

Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.

Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.

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