Законом на уровне Конституции РФ закрепляются ограничения для высших должностных лиц, расширяются полномочия парламента, устанавливаются социальные гарантии и приоритет национального права над международными соглашениями. В Конституцию добавлено упоминание Бога и русского языка как языка государствообразующего народа.
Закон предусматривает как внесение изменений в Конституцию, так и в нормативные акты, касающиеся процедуры их вступления в силу.
Теперь закон должен быть одобрен Советом Федерации, рассмотрение в верхней палате запланировано в среду.