Госдума одобрила поправку, предложенную депутатом Валентиной Терешковой, обнуляющую президентские сроки Владимира Путина.

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Президент Владимир Путин заявил в Госдуме, что, если россияне поддержат поправки в Конституцию, он не видит необходимости в досрочных парламентских выборах. Также он высказался против того, чтобы давать Госсовету «полномочия президентского характера». Наконец, Путин одобрил поправку об обнулении его президентских сроков, однако заявил, что для этого необходимо решение Конституционного суда.

Отмену ограничения президентских сроков Путин назвал нецелесообразной.

«Уверен, мы с вами сделаем еще много хорошего. По крайней мере, до 2024 года — а там видно будет», — сказал президент России.

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Владимир Путин начал выступление в Госдуме.

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин проинформировал президента РФ Владимира Путина о предложенных депутатами поправках в Конституцию.

10 марта после 15:00 (16:00 по Баку) президент приедет в Госдуму для обсуждения этих инициатив, сообщает РИА Новости.

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Поправка об обнулении предыдущих президентских сроков Владимира Путина может быть принята во втором чтении во вторник, заявил председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов.

«Если Валентина Владимировна Терешкова, хотя не обязательно она, но и любой депутат, это может быть руководство Госдумы, внесет поправку, то она может быть рассмотрена и принята сегодня уже во втором чтении», — заявил Никонов в эфире телеканала «Россия 24» (ВГТРК).

Он допустил, что предложение может быть оформлена в виде поправки в Конституцию. «Это может быть оформлено как конституционная поправка, как и любая поправка в любой закон, поправка может быть, технически, внесена в зале заседаний любым из депутатов», — отметил Никонов.

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Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова предложила после вступления обновленной Конституции в силу дать действующему президенту Владимиру Путину право, «как и любому гражданину», снова избираться.

Такую поправку к Конституции она предложила при рассмотрении ко второму чтению, пишут «Ведомости».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что такая поправка требует консультации с руководителям фракции и президентом Владимиром Путиным.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов заявил, что партия поддержит поправку.

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