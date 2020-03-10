Российская сторона получила по дипломатическим каналам от США информацию о том, что американский лидер Дональд Трамп не приедет на празднование в Москве в мае 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.

«По дипломатическим каналам мы получили информацию о том, что президент США не приедет», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что власти РФ пока не знают, на каком уровне Соединенные Штаты будут представлены на этих мероприятиях.

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