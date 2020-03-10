Глава Чечни Рамзан Кадыров наградил свою дочь Айшат после участия в парижской Неделе моды. Об этом сообщает «Кавказский Узел» со ссылкой на представителя аппарата главы и правительства республики.

21-летняя Айшат Кадырова получила медаль «За заслуги перед Чеченской Республикой». «Таким образом отмечены заслуги Айшат Рамзановны в деле популяризации чеченской культуры, традиций и обычаев чеченского народа», — рассказал собеседник издания.

Награду Кадыровой вручил руководитель администрации главы и правительства Чечни ​Ибрагим Закриев.

Показ коллекции «История любви» состоялся во Франции в рамках проекта «Русские сезоны» и был посвящен десятилетию собственного бренда Кадыровой Firdaws. По словам самого Рамзана Кадырова, его дочь разрабатывала линейку одежды на протяжении восьми лет и с помощью показа «открыла многим глаза» на реальную жизнь современной Чеченской Республики.

Айшат Кадырова с 2016 года является директором дома моды Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью Медни Кадыровой. Также ей принадлежит магазин женского белья Lady A.

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