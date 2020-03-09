Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл оперативное совещание, на котором обсуждался вопрос финансово-экономической ситуации в мире и её влияния на экономику республики.

«По поручению Касым-Жомарта Токаева создан штаб оперативного реагирования под непосредственным руководством премьер-министра. Будет разработан антикризисный план действий, подготовлен специальный план по поддержке занятости населения, в частности на крупных предприятиях», — сообщает Tengrinews.

Также Токаев дал ряд поручений правительству, Национальному банку и другим государственным органам.

«Главное поручение — исполнить в полном объёме все социальные обязательства перед народом», — отмечает пресс-служба президента.

Minval.az