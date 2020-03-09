Работа Международной следственной группы по расследованию уничтожения самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 гражданских лиц, продлена. В JIT (Joint Investigation Team – Совместная следственная группа) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Кроме того, сегодня в Амстердаме согласован и утвержден обновленный список членов международной следственной группы от Украины. От Офиса Генерального прокурора в JIT вошли 4 представителя. Группу возглавил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений. Такой высокий уровень украинской группы обеспечен впервые за несколько последних лет.

«Все эти шаги гарантируют продолжение расследования об уничтожении Боинга для единственной цели – привлечения к ответственности всех виновных в катастрофе: от тех, кто отдавал команды до тех, кто их выполнял. Все страны-члены JIT работают над поиском правды и мы ее найдем», — отметил Гюндуз Мамедов.

Кроме того, утром представители стран JIT посетили мемориал MH17, где почтили память жертв авиакатастрофы.

Напомним, что 9 марта в Нидерландах начнется судебное слушание по делу MH17. Судебный процесс будет проходить в стране, чьих граждан было больше всего на борту сбитого Боинга Малайзийских авиалиний за процедурой согласно законодательству Королевства Нидерланды. Гюндуз Мамедов возглавил украинскую делегацию, которая будет наблюдать за ходом судебного расследования.

Minval.az