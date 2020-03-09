Родственники погибших при крушении «Боинга» MH17 летом 2014 года в Донбассе устроили акцию у посольства России в Гааге — они выставили 298 белых стульев в знак протеста против отсутствия сотрудничества в расследовании со стороны российских властей. Об этом сообщает «Дождь» со ссылкой на Associated Press.

Стулья расставили как кресла в салоне самолета, вокруг расположили таблички с надписями, в частности, «Правосудие для MH17» и «Безнаказанность недопустима».

После этого родственники провели две минуты молчания. Отмечается, что родственники не обвиняют Россию в крушении самолета, но убеждены, что власти страны знают правду, но блокируют ее.

Акция прошла накануне суда по делу о сбитом «Боинге» — он начнется 9 марта.

Расследование крушения ведет Международная следственная группа, ее возглавляют Нидерланды. Она пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой, выпущенной из зенитно-ракетного комплекса «Бук», который привезли на территорию Донбасса из России. В причастности к этому обвинили четверых человек — троих россиян и одного украинца.

Власти России отрицают причастность к крушению самолета. Их версия событий неоднократно менялась.

«Боинг» малазийской авиакомпании летел из Амстердама в Куала-Лумпур, на борту находились 298 человек, все они погибли.

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