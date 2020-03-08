В Сети распространяется фотография, которая наглядно показывает важность правильного мытья рук в условиях вспышки коронавируса по всему миру. Ее разместила в своем Instagram американская актриса Кристен Белл.

На коллаже из шести картинок показаны освещенные ультрафиолетом руки до мытья, после мытья водой и после 6, 15 и 30 секунд мытья с мылом.

Фотографию Кристен Белл передала ее мать, оно произвело на нее такое впечатление, что она обратилась к своим подписчикам так: «Эй, вы все, мойте руки по 30 секунд!».

Пост о пользе мытья рук собрал множество лайков и комментариев. Пользователи пишут, что ранее и не предполагали, что количество бактерий на руках зависит от продолжительности их мытья. Одна из подписчиц написала, что использовала фотографию как «часть урока естествознания для пятиклассников о коронавирусе».

Minval.az