Россия перенимает азербайджанский опыт создания межведомственных оперативных штабов

Азербайджан все чаще выступает в роли донора технологий в весьма специфичной области — в сфере государственного и социального управления. Это еще раз доказали новости, связанные с такой горячей темой, как эпидемия коронавируса, поступающие из Российской Федерации. Здесь, напомним, создан штаб по противодействию распространения нового вируса. Соответствующее распоряжение премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал еще в конце января. Возглавила эту структуру вице-премьер Татьяна Голикова. В состав оперативного штаба вошли должностные лица из аппарата правительства, руководители Минздрава РФ, МЧС, заместители глав МВД и МИДа, представители Роспотребнадзора, Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, компании «Аэрофлот» и даже заместитель руководителя Службы внешней разведки РФ.

Смысл понятен. Основной задачей такого штаба является именно координация деятельности различных госструктур для недопущения заноса вируса и его распространения на территории страны. Где у каждого свои задачи: одни анализируют ситуацию с распространением вируса за рубежом, другие организуют контроль на границах, третьи — вывозят собственных граждан из охваченных эпидемией районов…

Приоткроем завесу над сферой «технологий госуправления». В современном мире любое крупное событие, неважно, тревожное или радостное, требует согласованной работы многих государственных, общественных и даже частных структур. И сегодня Россия по сути дела перенимает опыт нашей страны. Для Азербайджана деятельность такого межведомственного штаба — знакомая картина.

Напомним: в 2011 году азербайджанский дуэт занимает первое место на конкурсе «Евровидение». Согласно принятой процедуре, нашей стране предстоит принять «Евровидение — 2012». И уже в 2011 году указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева для подготовки крупнейшего музыкального конкурса и его проведения создается штаб, на который возлагается задача координировать деятельность министерств и ведомств для решения организационных вопросов. Возглавила штаб Первая леди Азербайджана Мехрибан ханум Алиева. Уже потом опытные участники конкурса, посетившие не один «евросонг», признавали: в Баку прошло лучшее «Евровидение».

В 2015 году нашей стране предстояло принять первые в истории Европейские игры — до этого Европа, в отличие от Африки, Азии, Америки и Океании, не имела своих континентальных игр. По своему масштабу это событие можно сравнить с летними Олимпийскими играми. И вновь, уже на основе успешного опыта «Евровидения — 2012», создается оперативный штаб под руководством Мехрибан ханум Алиевой. Уже потом и руководители ЕОК, и сами спортсмены, и спортивные журналисты весьма высоко оценивали подготовку и организацию этого спортивного праздника, А в нее были вовлечены представители самых разных структур, от Госпогранслужбы до компаний сотовой связи.

Затем, уже на посту Первого вице-президента Азербайджана, Мехрибан ханум Алиева руководит штабом по подготовке и проведению в нашей стране Игр исламской солидарности. Эти авторитетные международные спортивные соревнования тоже заслужили высочайшие оценки и со стороны международных спортивных чиновников, и самих спортсменов, и журналистов, и зрителей.

Без сомнения, огромную роль здесь сыграли организаторские таланты, высочайший авторитет Мехрибан ханум Алиевой, ее лидерские качества, дипломатичность и многое другое. Но вместе с тем само по себе создание и деятельность таких межведомственных штабов доказало и свою жизнеспособность, и востребованность. Неудивительно, что азербайджанским опытом теперь заинтересовались и за пределами нашей страны, в том числе в Российской Федерации.

А это значит, что наша страна становится в мире не только экспортером нефти и газа. Азербайджан все чаще выступает в статусе донора технологий государственного управления, где служба АСАН — далеко не единственный пример.

Minval.az