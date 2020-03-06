Сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона сепаратистов «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви». Интервью у Сугерея взял журналист Юрий Бутусов.

По словам сотрудника СБУ, после убийства Арсения Павлова («Моторола») «Гиви» боялся выходить из дома.

«Но он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили», — рассказал Сугерей. Таким путем в окружение «Гиви» проникла девушка-агент, некая «известная блондинка».

По словам Сугерея, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда «Гиви» пришел утром на работу.

Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.



Minval.az