Сотрудник Службы безопасности Украины Олег Сугерей раскрыл подробности убийства командира донецкого батальона сепаратистов «Сомали» Михаила Толстых, известного под позывным «Гиви». Интервью у Сугерея взял журналист Юрий Бутусов.
По словам сотрудника СБУ, после убийства Арсения Павлова («Моторола») «Гиви» боялся выходить из дома.
«Но он был любвеобильный, любил женщин, и ему их привозили», — рассказал Сугерей. Таким путем в окружение «Гиви» проникла девушка-агент, некая «известная блондинка».
По словам Сугерея, который осуществлял прикрытие, девушке удалось заложить взрывчатку, которая сработала, когда «Гиви» пришел утром на работу.
Операция по ликвидации донецкого командира планировалась СБУ два года.