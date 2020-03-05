Секретарь национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов объяснил вспышку коронавируса утечкой из секретной китайской лаборатории. Об этом он заявил в эфире «Українського радіо», передает Obozrevatel.

По словам Данилова, в китайском городе Ухань, откуда начал распространяться коронавирус, находится одна из закрытых лабораторий F-4.

«Мы считаем, что именно из этой лаборатории пошла утечка. И не надо тут животных обвинять, что это животные, змеи и тому подобное», — подчеркнул он.

Мощная лаборатория в Ухане была запущена в 2015 году, продолжил секретарь СНБО. В настоящее время китайцы закрыли Ухань, потому что поняли, что «у них там происходит».

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