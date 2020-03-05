Генеральный прокурор Молдовы Александр Стояногло подписал постановление о задержании ряда бывших и нынешних руководителей Национального банка Молдовы (НБМ) в рамках расследования хищения из банков страны €1 млрд.

Об этом сообщила руководитель пресс-службы Генеральной прокуратуры Мария Виеру, передает ТАСС.

«В постановлении указаны бывший председатель Нацбанка Дорин Дрэгуцану, бывшая заместитель главы этого учреждения Эмма Тэбырцэ и нынешние вице-председатели Аурелиу Чинчлей и Ион Стурзу», — сказала Виеру. По ее словам, в НБМ проводятся следственные мероприятия.

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