Ситуация в Идлибе обострилась настолько, что требует прямого разговора президентов России и Турции, заявил глава российского государства Владимир Путин своему турецкому коллеге.

«Сейчас ситуация в известной зоне в Идлибе обострилась настолько, что это требует, безусловно, нашего прямого личного разговора», — сказал он в начале встречи с Эрдоганом в Кремле в четверг.

Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью военнослужащих этой страны в Сирии.

«В начале нашей встречи я хочу еще раз выразить свои искренние соболезнования по поводу гибели ваших военнослужащих в Сирии», — сказал он в начале встречи с Эрдоганом в четверг.

По словам российского президента, «гибель людей — это всегда большая трагедия».

«К сожалению, как я уже говорил вам в телефонном разговоре, никто, в том числе сирийские военнослужащие, не знали о месте их нахождения», — заметил Путин.

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Президент Турции Реджеп Эрдоган прибыл в Кремль, где проходят переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Встреча двух лидеров уже началась.

Турецкого лидера сопровождают члены правительственной делегации, включая главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу, министра обороны Хулуси Акара, министр финансов Берата Албайрака, главу национальной разведывательной организации Хакана Фидана.

До этого в Кремле сообщили, что переговоры Путина и Эрдогана пройдут в Кремле «один на один». Тем не менее, возможно и последующее обсуждение ряда вопросов в расширенном составе.

Minval.az