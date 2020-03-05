Официальный визит премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Российскую Федерацию отменен. Визит, который был запланирован на апрель, с инициативы Кремля перенесен на неопределенное время. Об этом сообщают армянские СМИ.

«Все попытки армянской стороны реализовать запланированный на апрель визит встретили холодный и жесткий отказ. Этим президент РФ Владимир Путин дал свою негативную оценку возбужденному по явно политическим мотивам уголовному делу против второго президента РА Роберта Кочаряна, а также нежеланию властей РА менять даже меру пресечения в его отношении. И это в условиях, когда президент РФ неоднократно прямо и косвенно демонстрировал свое отношение к Кочаряну», – отмечают СМИ.

Накануне газета «Коммерсант» писала, что краеугольной в нынешних армяно-российских отношениях является тема Кочаряна.

По словам информированного собеседника издания в Кремле, российская сторона считает процесс в отношении второго президента Армении политическим. По его словам, Москва не раз доводила свою позицию до армянских властей.

Собеседник отметил, что если в ближайшем будущем ситуация вокруг Роберта Кочаряна не будет урегулирована в правовой плоскости, то его арест может превратиться в один из наиболее актуальных вопросов в двусторонних российско-армянских отношениях.

Minval.az