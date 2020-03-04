Уголовное дело в отношении второго президента Армении Роберта Кочаряна, дружбу с которым не скрывает президент РФ Владимир Путин, становится одним из ключевых раздражителей в российско-армянских отношениях, пишет «Коммерсант».

«Дело в отношении Роберта Кочаряна не является исключительно внутренним делом Армении. Москва с самого начала внимательно следит за громким процессом в отношении политика, который находится в близких дружеских отношениях с российским президентом Владимиром Путиным», — отмечает издание.

По словам информированного собеседника издания в Кремле, российская сторона считает процесс в отношении второго президента Армении политическим. По его словам, Москва не раз доводила свою позицию до армянских властей.

Собеседник отметил, что если в ближайшем будущем ситуация вокруг Роберта Кочаряна не будет урегулирована в правовой плоскости, то его арест может превратиться в один из наиболее актуальных вопросов в двусторонних российско-армянских отношениях.

Роберта Кочаряна, который был президентом Армении в 1998–2008 годы, в республике обвиняют в свержении конституционного строя и отмывании денег. Первое дело связано с разгоном акций протеста против результатов президентских выборов в марте 2008 года. Тогда столкновениях протестующих с полицией погибли десять человек, пострадали — около 200.

Minval.az