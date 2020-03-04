Верховная рада Украины одобрила отставку Алексея Гончарука с поста премьер-министра. Президент Украины Владимир Зеленский перед голосованием по вопросу отставки Гончарука выступил перед депутатами.

За отставку Гончарука проголосовали 353 депутата, против — 0. Ещё 49 депутатов воздержались, девять — не голосовали.

«Мне не стыдно за это правительство, но мы бы хотели им гордиться. Кабмин сделал больше, чем предыдущие правительства. Но это скорее минус предыдущим кабминам, а не плюс этому правительству», — заявил Зеленский, которого цитирует издание «112 Украина».

Он отметил, что 3 марта в Верховную раду было подано заявление Гончарука об отставке.

«Прошу депутатов дать оценку правительству своим голосованием», — сказал Зеленский.

Выступая перед депутатами, Гончарук заявил, что его правительство перекрыло множество теневых схем в стране, в связи с чем появилось «много грязи» по отношению к кабмину.

Также он положительно отозвался о Зеленском в качестве президента. Гончарук заявил, что намерен помогать развитию Украины вне зависимости от того, какую должность будет занимать.

При этом Верховная рада назначила главой правительства бывшего вице-премьера – министра по развитию общин и территорий Дениса Шмыгаля. Такое решение поддержали 291 парламентарий при необходимом минимуме в 226 голосов. Шмыгаль родился 15 октября 1975 во Львове. С отличием окончил Львовский политехнический университет в 1997 году, а через пять лет уже стал кандидатом экономических наук, защитив диссертацию по региональной экономике и размещению производительных сил. С августа 2019 по февраль 2020 года занимал должность председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Четвертого февраля 2020 года Рада назначила Шмыгаля вице-премьером и министром развития общин и территорий.

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