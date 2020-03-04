У сотрудника охраны премьер-министра Армении Никола Пашиняна были отмечены высокая температура и характерные для коронавирусу симптомы, сообщает издание «Грузия-online». Охранник срочно был отправлен в инфекционную больницу Еревана. Другие детали к этому времени не известны.

Официальный визит премьер-министра Никола Пашиняна в Грузию завершился сегодня. Премьер-министра и делегацию из Армении проводил премьер-министр Грузии Георгия Гахария.

В рамках визита в Грузию Никол Пашинян встречался с премьер-министром Георгием Гахария, президентом Грузии Саломе Зурабишвили и председателем парламента Грузии Арчилом Талаквадзе.

Minval.az