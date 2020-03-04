ФСБ докладывает, что информационные «вбросы» по новому коронавирусу идут из-за границы, заявил Владимир Путин.

«Это, к сожалению, нас сопровождает всегда. Цель таких вбросов понятна — посеять панику среди населения», — уточнил он.

Глава государства призвал наладить информационную работу по предоставлению россиянам достоверных данных, передает РИА Новости.

В конце прошлого года Пекин объявил о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Случаи заражения зафиксированы более чем в 75 странах.

Minval.az