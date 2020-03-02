США не известно, причастны ли ВКС РФ к гибели турецких солдат в сирийской провинции Идлиб, заявил в понедельник глава Объединённого комитета начальников штабов (ОКНШ) ВС США Марк Милли.

«У нас нет точной разведывательной информации по поводу того, кто управлял какими самолетами там», — цитирует Милли «Интерфакс».

«Я лично звонил моим коллегам в Турции и России и призвал их как можно скорее предпринять меры по деэскалации ситуации», — отметил он на совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Марком Эспером.

В свою очередь Эспер в связи с участием Турции в боевых действиях в Идлибе отказался выдвигать предположения относительно возможности применить статью 5 устава НАТО, предполагающей коллективную оборону стран-членов организации

Он напомнил, что на прошлой неделе на переговорах со своим турецким коллегой он предлагал Турции как союзнику НАТО воздушную поддержку, а также напомнил коллеге, что «россияне не всегда хорошие партнеры».

В Идлибе продолжаются бои между сирийскими правительственными силами и поддерживаемыми Турцией умеренной оппозицией. Кроме того, военные Турции и Сирии наносят там удар по позициям друг друга.

Minval.az