Россия — единственная страна, чьи военнослужащие находятся в Сирии на законных основаниях, напомнил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия 1».

Так представитель Кремля прокомментировал заявление турецкого лидера Реджепа Эрдогана, который накануне призвал президента Владимира Путина оставить Анкару «один на один» с сирийскими властями.

Песков отметил, что Россия действует в регионе по просьбе легитимного сирийского руководства.

«Все остальные военные других стран находятся в Сирии в противоречие нормам и принципам международного права», — сказал он.

Пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что сирийские военные борются с представителями умеренной оппозиции, которых Турция обязалась деактивировать в рамках сочинских договоренностей. Он также указал, что оппозиционеры в Сирии наносят удары и по российским военным объектам.

«Поэтому, несмотря ни на какие заявления, борьба с ними будет продолжаться», — заявил Песков.

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