Встреча президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Эрдогана будет непростой. Об этом в программе «Москва. Кремль. Путин» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, сообщают «Вести».

«Но и главы государств подтверждают все-таки свою ориентированность на урегулирование ситуации в Идлибе и приверженность сочинским договоренностям. Это важно», — сказал он.

По его словам, встреча должна состояться 5 или 6 марта в Москве. Песков отметил, что стороны планируют обсудить выполнение сочинских договоренностей. В 2018 году в Сочи Путин и Эрдоган подписали меморандум и договорились избегать масштабной военной операции в Идлибе. Соглашение предполагает создание зоны безопасности вдоль линии соприкосновения сирийских правительственных сил и оппозиции, куда вывели радикально настроенных боевиков. Москва и Анкара также договорились создать совместный патруль для контроля демилитаризованной зоны.

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