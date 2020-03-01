Кремлевская пропагандистка, главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян утверждает, что неизвестные ворвались домой к трем сотрудникам Sputnik Турция в Анкаре, обвинив их в предательстве родины.

«Ворвались какие-то упыри, угрожали, кричали, что они предатели Родины, потому что работают на русских», — написала Симоньян в своем Twitter.

Как сообщается на сайте Sputnik Турция, инцидент произошел около 22.30-23.00 мск. «В квартиры попытались ворваться организованные группы людей, выкрикивавшие националистические лозунги, оскорбления и угрозы. Нападавшие пытались выломать двери», — говорится в сообщении.

Симоньян, комментируя ситуацию, отметила, что «ожидает реакции полиции». Она также задалась вопросом, каким образом нападавшим «стали известны домашние адреса не самых публичных сотрудников».

«У моих прабабушек сейчас было бы дежавю», — добавила пропагандистка, намекнув на вымышленный «геноцид армян».

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